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Василиади Елена Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1953

Отец: Опостолов Христофор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1972

Сын: Василиади Илья Борисович

Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович

Рождение ребёнка
16.06.1977

Сын: Василиади Николай Борисович

Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович

Рождение ребёнка
21.12.1984

Сын: Василиади Семён Борисович

Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович

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