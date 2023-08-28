Василиади Елена Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1953
Отец: Опостолов Христофор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1972
Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович
Рождение ребёнка
16.06.1977
Сын: Василиади Николай Борисович
Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович
Рождение ребёнка
21.12.1984
Сын: Василиади Семён Борисович
Отец ребёнка: Василиади Борис Кириакович