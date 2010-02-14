Белюженко Степанова Пелагея Ивановна
Место рожденияс. Александровка варненский район Челябинская область
Дата рождения14.08.1935
Дата смерти14.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935
с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Степанов Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Степанов Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович
с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.1969
Дочь: Степанов А Давыдова Наталья Вениаминовна
Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2010
с. Александровка варненский район Челябинская область