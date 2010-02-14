Белюженко Степанова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелюженко Степанова Пелагея Ивановна

Белюженко Степанова Пелагея Ивановна

Место рождения

с. Александровка варненский район Челябинская область

Дата рождения

14.08.1935

Дата смерти

14.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935

Отец: Белюженко Иван Селивёрстович

Мать: Николаева Белюженко Екатерина Селивёрстовна

с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Степанов Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Степанов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович

с. Александровка варненский район Челябинская область
Рождение ребёнка
14.04.1969

Дочь: Степанов А Давыдова Наталья Вениаминовна

Отец ребёнка: Степанов Вениамин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Вениамин Иванович

Смерть
14.02.2010
с. Александровка варненский район Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close