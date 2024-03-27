Аляутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдин

Место рождения

с. Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
Около 1909 г.р.
Около 1910 г.р.
Около 1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Абдрахман

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Мохамеджан

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Ахмятша

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
17.07.1908

Дочь: Камаева (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Аляутдинов Абделхак

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асьма

Смерть
Неизвестно

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