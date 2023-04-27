de Walcourt Jean III — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Walcourt Jean III

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1377

Дата смерти

28.09.1408

Пол

Мужской

Отец

Около 1358 г.р.

Мать

Жена

Около 1379 г.р.

Дети

Около 1397 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1377

Отец: De Walcourt Jean

Мать: D’Oupey Félicité

Бракосочетание
Около 1396

Жена: Von Elter Margareta

Рождение ребёнка
Около 1397

Дочь: De Walcourt Agnès

Мать ребёнка: Von Elter Margareta

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.1408
Liège, Wallonie Belgium
Похороны
Неизвестно
église du couvent des Récollets