de Walcourt Jean III
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1377
Дата смерти28.09.1408
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1377
Отец: De Walcourt Jean
Мать: D’Oupey Félicité
Бракосочетание
Около 1396
Жена: Von Elter Margareta
Рождение ребёнка
Около 1397
Дочь: De Walcourt Agnès
Мать ребёнка: Von Elter Margareta
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.1408
Liège, Wallonie Belgium
Похороны
Неизвестно
église du couvent des Récollets