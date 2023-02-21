Золотухин Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: Золотухин Пётр Николаевич

Мать: Золотухина Зоя Александровна

Рождение ребёнка
10.07.1981

Дочь: Завгородняя Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1982

Дочь: Пивень Анна Борисовна

Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
04.11.1986

Сын: Золотухин Борис Борисович

Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
21.02.1988

Дочь: Рябухина Дарья Борисовна

Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна

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