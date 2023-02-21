Золотухин Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957
Рождение ребёнка
10.07.1981
Дочь: Завгородняя Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1982
Дочь: Пивень Анна Борисовна
Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1986
Сын: Золотухин Борис Борисович
Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
21.02.1988
Дочь: Рябухина Дарья Борисовна
Мать ребёнка: Золотухина Елена Григорьевна