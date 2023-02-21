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Васильева Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.

Дочь: Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.

Сын: Васильев Николай Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.

Сын: Васильев Петр Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.06.1908 ст.

Сын: Васильев Василий Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.

Сын: Васильев Павел Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович

Развод
29.01.1916 ст.

Муж: Васильев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
По прошению Александра Владимировича, его брак с Александрой Константиновной расторгнут Московским Епархиальным Начальством по причине ее супружеской неверности 29.01.1916. Решение утверждено Святейш... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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