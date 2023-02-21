Васильева Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.
Дочь: Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
26.11.1901 ст.
Сын: Васильев Николай Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.
Сын: Васильев Петр Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.06.1908 ст.
Сын: Васильев Василий Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
07.01.1911 ст.
Сын: Васильев Павел Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.12.1912 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр Владимирович
Развод
29.01.1916 ст.
По прошению Александра Владимировича, его брак с Александрой Константиновной расторгнут Московским Епархиальным Начальством по причине ее супружеской неверности 29.01.1916. Решение утверждено Святейш... Показать все
Место жительства
Неизвестно