Золочевский Данило Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1811
Сын: Золочевский Петр Данилович
Мать ребёнка: Золочевская ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Золочевский Иван Данилович
Мать ребёнка: Золочевская Матрона Емелиановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золочевский Денис Данилович
Мать ребёнка: Золочевская Матрона Емелиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золочевская ?
Смерть
Неизвестно