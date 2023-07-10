Золочевский Данило Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевский Данило Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Мать: Золочевская Катерина Емелиановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Золочевский Петр Данилович

Мать ребёнка: Золочевская ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Золочевский Иван Данилович

Мать ребёнка: Золочевская Матрона Емелиановна

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Золочевский Денис Данилович

Мать ребёнка: Золочевская Матрона Емелиановна

Каменка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская Матрона Емелиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золочевская ?

Смерть
Неизвестно
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