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Саушкин Николай Степанович

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.02.1923

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923

Отец: Саушкин Степан Иванович

Мать: Саушкина Мария Алексеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Военная служба
18.10.1943
Майор,23 уч. авп (23 уч. авп)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саушкина Таисия

Смерть
1998
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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