Саушкин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения17.02.1923
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923
Отец: Саушкин Степан Иванович
Военная служба
18.10.1943
Майор,23 уч. авп (23 уч. авп)
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саушкина Таисия
Смерть
1998
Рязань, город Рязань, Рязанская область