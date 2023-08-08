Силистраль (Золотухина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Рождение ребёнка
26.10.2011
Сын: Силистраль Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.2011
Сын: Силистраль Семён Николаевич
Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.2011
Дочь: Силистраль Владлена Николаевна
Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно