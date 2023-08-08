Силистраль (Золотухина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силистраль (Золотухина) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: Золотухин Николай Владимирович

Мать: Золотухина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Силистраль Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
26.10.2011

Сын: Силистраль Семён Николаевич

Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
26.10.2011

Дочь: Силистраль Владлена Николаевна

Отец ребёнка: Силистраль Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силистраль Николай Фёдорович

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