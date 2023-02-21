Полянский Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1960

Дочь: Редько - Куклева Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Полянская Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страшкова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Полянская Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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