Голубцов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1937
Сын: Голубцов Александр
Мать ребёнка: Первушина Рима
Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Голубвов Виктор
Мать ребёнка: Первушина Рима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубцова Анна
Мать ребёнка: Первушина Рима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первушина Рима
Смерть
Неизвестно