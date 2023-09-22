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Жиберин Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

10.02.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Жиберин Фадей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Жиберин Фотей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Жиберин Сидор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Жиберин Константин Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Жиберин Антон Ильич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
10.02.1871 ст.
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной болезни | Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
12.02.1871 ст.
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
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