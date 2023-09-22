Жиберин Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти10.02.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Жиберин Фадей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Жиберин Фотей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Жиберин Сидор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Жиберин Антон Ильич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
10.02.1871 ст.
Причина смерти: От продолжительной болезни | Мухрановский форпост, Илецкая станица
Похороны
12.02.1871 ст.
Мухрановский форпост, Илецкая станица