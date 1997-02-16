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Орлов Роман Вячеславович
Орлов Роман Вячеславович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
16.02.1997
Пол
Мужской
Отец
Орлов Вячеслав Александрович
1967 г.р.
Мать
Орлова (Козлова) Ирина Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1997
Отец:
Орлов Вячеслав Александрович
Мать:
Орлова Ирина Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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