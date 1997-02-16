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Орлов Роман Вячеславович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1997

Отец: Орлов Вячеслав Александрович

Мать: Орлова Ирина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
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