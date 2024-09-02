Малахов Осип Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Осип Анисимович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Малахов Анисим Копейщик Микифорович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Андреева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Малахов) Феврония

Мать ребёнка: Васса Андреева

Смерть
После 1762

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