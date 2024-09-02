Малахов Осип Анисимович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Малахов Анисим Копейщик Микифорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Андреева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Малахов) Феврония
Мать ребёнка: Васса Андреева
Смерть
После 1762