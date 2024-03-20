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Трехаева (Кошкина) Евгения
Трехаева (Кошкина) Евгения
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кошкин
Мать
Кошкина ?
Муж
Трехаев ?
Дети
(Трехаева) Любовь
Добавил:
ЕР
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кошкин
Мать:
Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Любовь
Отец ребёнка:
Трехаев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Трехаев ?
Смерть
Неизвестно
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