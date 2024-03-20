Трехаева (Кошкина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трехаева (Кошкина) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошкин

Мать: Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Трехаев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трехаев ?

Смерть
Неизвестно
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