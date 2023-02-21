Костин Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Евгений Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: не указан

Мать: Лапшина Светлана Анатольевна

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