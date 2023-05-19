Носкова (Сорокина) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.05.1892
Дата смертиПосле 04.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1892
Крещение
11.05.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1910
Рождение ребёнка
04.02.1913
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.02.1913