Носкова (Сорокина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Сорокина) Варвара Михайловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.05.1892

Дата смерти

После 04.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1892

Отец: Сорокин Михаил Игнатьевич

Мать: Сорокина-Яшина Анисья Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.05.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1910

Муж: Носков Дмитрий Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Носков Дмитрий Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.02.1913