Татаров Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Татаренов Константин Стефанович
Мать: Татарова Кириакия
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Татарова София Кузьмина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Татар Юрий / Георгий / Петрович
Мать ребёнка: Татарова София Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татарова София Кузьмина
Смерть
Неизвестно