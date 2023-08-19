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Татаров Петр Константинович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Татаренов Константин Стефанович

Мать: Татарова Кириакия

Рождение ребёнка
1836

Сын: Татаров Федор Петрович

Мать ребёнка: Татарова София Кузьмина

Рождение ребёнка
1842

Сын: Татар Юрий / Георгий / Петрович

Мать ребёнка: Татарова София Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татарова София Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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