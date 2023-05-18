Нарницкая (Лейдумник) Текля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарницкая (Лейдумник) Текля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

20.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лейдумник Франциск

Мать: Лейдумник Марьянна

Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
10.?.1905

Муж: Нарницкий Викентий Устинович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
08.10.1909

Дочь: Михалина Викентьевна

Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
20.09.1912
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads