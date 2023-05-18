Нарницкая (Лейдумник) Текля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти20.09.1912
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лейдумник Франциск
Мать: Лейдумник Марьянна
Рождение ребёнка
23.09.1905
Дочь: Вероника
Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович
Бракосочетание
10.?.1905
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович
Рождение ребёнка
08.10.1909
Дочь: Михалина Викентьевна
Отец ребёнка: Нарницкий Викентий Устинович
Смерть
20.09.1912