Одинцов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1964
Рождение ребёнка
15.01.1990
Сын: Одинцов Кузьма Константинович
Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1992
Сын: Одинцов Гордей Константинович
Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния