Одинцов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Константин Николаевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

04.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1964

Отец: Кувалдин Николай Степанович

Мать: Кувалдина Ольга Николаевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.01.1990

Сын: Одинцов Кузьма Константинович

Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1992

Сын: Одинцов Гордей Константинович

Мать ребёнка: Одинцова Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Елена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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