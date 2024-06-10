Недорубов Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения22.10.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1828
Рождение ребёнка
1851
Сын: Недорубов Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Недорубова) Иванида (Наила) Иванова
Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева
Смерть
Неизвестно