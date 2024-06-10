Недорубов Иван Николаев 22.10.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубов Иван Николаев

Место рождения

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.10.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1828

Отец: Недорубов Николай Парфен

Мать: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Недорубов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Недорубов Иван Иванов

Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Недорубова) Иванида (Наила) Иванова

Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.

Сын: Недорубов Николай Иванов

Мать ребёнка: Недорубова Александра Сергеева

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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