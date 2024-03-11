Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1910
Дочь: Лисниченко Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Лисниченко Иосиф Ананьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Лисниченко Иосиф Ананьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Василий
Отец ребёнка: Лисниченко Иосиф Ананьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Митрофан
Отец ребёнка: Лисниченко Иосиф Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: Лисниченко Иосиф Ананьевич
Смерть
Неизвестно