Кронштадтский (Сергиев) Иоанн Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кронштадтский (Сергиев) Иоанн Ильич

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Место рождения

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

31.10.1829

Дата смерти

02.01.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1839 по 1851
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1851 по 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.01.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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