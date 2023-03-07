Кронштадтский (Сергиев) Иоанн Ильич
Место рождения
Дата рождения31.10.1829
Дата смерти02.01.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1839 по 1851
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1851 по 1909
Смерть
02.01.1909