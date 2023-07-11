Воеводин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагойда Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Новокрещенова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Новокрещенова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новокрещенова Ирина Васильевна

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