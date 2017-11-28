Галиевцев Константин
Место рожденияс.Михайловка Новосибирской области
Дата рождения14.06.1936
Дата смерти28.11.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1936
Отец: Галиевцев Макар
Мать: Галиевцева Аксинья
с.Михайловка Новосибирской области
Рождение ребёнка
27.05.1969
Сын: Галиевцев Андрей
Мать ребёнка: Логинова Лидия
г. Приозерск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Лидия
Смерть
28.11.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Южное