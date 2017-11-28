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Галиевцев Константин

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Место рождения

с.Михайловка Новосибирской области

Дата рождения

14.06.1936

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1936

Отец: Галиевцев Макар

Мать: Галиевцева Аксинья

с.Михайловка Новосибирской области
Рождение ребёнка
27.05.1969

Сын: Галиевцев Андрей

Мать ребёнка: Логинова Лидия

г. Приозерск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Лидия

Смерть
28.11.2017
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Южное
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