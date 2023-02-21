Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сергей Аврамов

Отец ребёнка: Аврам Сергеев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Макар Аврамов

Отец ребёнка: Аврам Сергеев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фома Аврамов

Отец ребёнка: Аврам Сергеев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Василий Аврамов

Отец ребёнка: Аврам Сергеев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Яков Аврамов

Отец ребёнка: Аврам Сергеев

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврам Сергеев

Смерть
Между 1851 и 1858
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