Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сергей Аврамов
Отец ребёнка: Аврам Сергеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Макар Аврамов
Отец ребёнка: Аврам Сергеев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фома Аврамов
Отец ребёнка: Аврам Сергеев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Василий Аврамов
Отец ребёнка: Аврам Сергеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Яков Аврамов
Отец ребёнка: Аврам Сергеев
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аврам Сергеев
Смерть
Между 1851 и 1858