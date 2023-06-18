Анисимов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1929
Сын: Анисимов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Анисимова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Николай Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно