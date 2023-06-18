Анисимов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1929

Сын: Анисимов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Анисимова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Николай Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Александр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно