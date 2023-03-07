Болдырева (Карасёва) Нина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырева (Карасёва) Нина Олеговна

Болдырева (Карасёва) Нина Олеговна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.05.1985

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
01.09.1992
Экспериментальная школа №204
Образование
01.09.1998
Лингвистический лицей №1555 при МГЛУ
Образование
01.09.2002
МГУЭСИ
Работа или профессия
19.04.2004
Recoveronix
Customer Support & Service
Бракосочетание
30.10.2010

Муж: скрыто настройками приватности

ЗАГС Тверского р-на
Рождение ребёнка
28.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Роддом №16
Работа или профессия
Между 09.09.2012 и 06.10.2013
НИУ ВШЭ
эксперт в Институте управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьёва
Работа или профессия
07.10.2013
КМП Групп
unknown
Рождение ребёнка
26.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Роддом №32
Работа или профессия
Неизвестно
Информационные технологии (веб-программист)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close