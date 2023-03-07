Болдырева (Карасёва) Нина Олеговна
Место рождения
Дата рождения25.05.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
01.09.1992
Экспериментальная школа №204
Образование
01.09.1998
Лингвистический лицей №1555 при МГЛУ
Образование
01.09.2002
МГУЭСИ
Работа или профессия
19.04.2004
Recoveronix
Customer Support & Service
Бракосочетание
30.10.2010
Муж: скрыто настройками приватности
ЗАГС Тверского р-на
Рождение ребёнка
28.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Роддом №16
Работа или профессия
Между 09.09.2012 и 06.10.2013
НИУ ВШЭ
эксперт в Институте управления закупками и продажами им. А.Б.Соловьёва
Работа или профессия
07.10.2013
КМП Групп
unknown
Рождение ребёнка
26.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Роддом №32
Работа или профессия
Неизвестно
Информационные технологии (веб-программист)
Место жительства
Неизвестно