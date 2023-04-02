Маковеев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1938

Сын: Маковеев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Маковеева Матрёна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Маковеева Матрёна Николаевна

Смерть
Неизвестно