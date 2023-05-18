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Седунов Геннадий
Седунов Геннадий
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Место рождения
г.Мурманск
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Седунов Михаил
Мать
Седунова (Черемисинова) Серафима
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Седунов Михаил
Мать:
Седунова Серафима
г.Мурманск
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