Дремин Сергей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903
Сын: Дремин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Дремина Матрона Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно