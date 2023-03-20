Дремин Сергей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремин Сергей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893

Жена: Дремина Матрона Евдокимова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903

Сын: Дремин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Дремина Матрона Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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