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Marina Andreyanova
Marina Andreyanova
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Matrona
1885 г.р.
Leontiy
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1885
Дочь:
Matrona
Отец ребёнка:
Grigoriy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Leontiy
Отец ребёнка:
Grigoriy
Смерть
Неизвестно
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