Marina Andreyanova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Marina Andreyanova

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1885

Дочь: Matrona

Отец ребёнка: Grigoriy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Leontiy

Отец ребёнка: Grigoriy

Смерть
Неизвестно