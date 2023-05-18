Омельченко Николай
Место рожденияст. Азовская Северского района Краснодарского края
Дата рождения1904
Дата смерти17.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Омельченко Данил
Мать: ?
ст. Азовская Северского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Григорий
Мать ребёнка: Мария Матвеевна
Смерть
17.11.1941