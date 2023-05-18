Омельченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Николай

Место рождения

ст. Азовская Северского района Краснодарского края

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Омельченко Данил

Мать: ?

ст. Азовская Северского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Григорий

Мать ребёнка: Мария Матвеевна

Смерть
17.11.1941