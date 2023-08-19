Моисеев Егор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти19.02.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
05.11.1815
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
19.10.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1849
Причина смерти: от чахотки