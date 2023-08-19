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Моисеев Егор Гаврилович

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

19.02.1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Моисеев Гаврила Михайлович

Мать: Моисеева Пелагея Васильевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.11.1815

Жена: Моисеева Евдокия Ивановна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Моисеев Степан Егорович

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Ивановна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
19.10.1834

Жена: Моисеева Прасковья Григорьевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
19.02.1849
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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