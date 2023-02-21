Кривошеев Василий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1962
Сын: Кривошеев Альберт Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1968
Дочь: Абрамова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеева Зоя Александровна
Смерть
Неизвестно