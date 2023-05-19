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Ясавеева Регина Рамилевна
Ясавеева Регина Рамилевна
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Место рождения
Агрыз
, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
23.03.1989
Пол
Женский
Отец
Ясавеев Рамиль Анварович
1955 г.р.
Мать
Ясавеева (Новикова) Наталия Генадиевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1989
Отец:
Ясавеев Рамиль Анварович
Мать:
Ясавеева Наталия Генадиевна
Агрыз
, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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