Шнякин Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнякин Вячеслав Иванович

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

14.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2003

Отец: Шнякин Иван Викторович

Мать: Бородина Василина Васильевна

Артем, Артемовский, Приморский край
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