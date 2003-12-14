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Шнякин Вячеслав Иванович
Шнякин Вячеслав Иванович
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Древо
Место рождения
Артем
, Артемовский, Приморский край
Дата рождения
14.12.2003
Пол
Мужской
Отец
Шнякин Иван Викторович
1979 г.р.
Мать
Бородина Василина Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2003
Отец:
Шнякин Иван Викторович
Мать:
Бородина Василина Васильевна
Артем
, Артемовский, Приморский край
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