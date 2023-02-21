Казим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Мустафаев Гриша Казимович

Мать ребёнка: не указана

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафаева неизвестно Казимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафаев неизвестно Казимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафаева неизвестно Казимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафаева Курбанкыс Казимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусьтафаев Ахсар Казимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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