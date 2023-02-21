Казим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Мустафаев Гриша Казимович
Мать ребёнка: не указана
Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафаева неизвестно Казимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафаев неизвестно Казимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафаева неизвестно Казимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафаева Курбанкыс Казимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусьтафаев Ахсар Казимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно