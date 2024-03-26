Овчинникова (Саратова) Любовь Леонидовна
Место рождения
Дата рождения25.11.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950
Отец: Леонид
Мать: Мартынова Анна Павловна
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Бракосочетание
1972
Муж: Зайцев Анатолий
Рождение ребёнка
19.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Владимир
Рождение ребёнка
28.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Владимир
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Развод
Неизвестно
Муж: Зайцев Анатолий
Смерть
Неизвестно