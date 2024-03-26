Овчинникова (Саратова) Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Саратова) Любовь Леонидовна

Место рождения

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.11.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950

Отец: Леонид

Мать: Мартынова Анна Павловна

Русский Сарамак, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родилась в д. Русский Сарамак. Через 6 месяцев переехали в д. Сердаусь Кукморский район, Татарская АССР
Бракосочетание
1972

Муж: Зайцев Анатолий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Владимир

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Владимир

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Зайцев Анатолий

Смерть
Неизвестно
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