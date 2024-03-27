Аносов Василий Варламович
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н
Дата рождения1913
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Аносов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносова Марфа Васильевна
Смерть
1942