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Аносов Василий Варламович

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н

Дата рождения

1913

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Аносов ?

Мать: ?

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н
Рождение ребёнка
1934

Сын: Аносов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аносова Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Марфа Васильевна

Смерть
1942
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