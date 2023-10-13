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Турко
Турко
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мовсар
Мать
Не указана
Дети
Марет
Турпал
Добавил:
ХЮ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мовсар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Марет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Турпал
Мать ребёнка: не указана
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