Пуртова Феофания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1873
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Пуртов Стефан Семенов
Рождение ребёнка
11.01.1875
Отец ребёнка: Пуртов Стефан Семенов
Рождение ребёнка
10.11.1877
Дочь: Стефанида Стефанова
Отец ребёнка: Пуртов Стефан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно