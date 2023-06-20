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Перцев Юрий
Перцев Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Мужской
Отец
Перцев Сергей Семенович
1954 г.р.
Мать
(Пушилина) Надежда
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Перцев Сергей Семенович
Мать:
Надежда
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