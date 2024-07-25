Гаврилова Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1900
Дата смерти30.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна
Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Геннадий Авинирович
Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна
Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна
Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич
Смерть
30.01.1990