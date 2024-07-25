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Гаврилова Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1900

Дата смерти

30.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуков (Гаврилова) Зоя Авинировна

Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Геннадий Авинирович

Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: Чащинова (Гаврилова) Галина Авинировна

Отец ребёнка: Гаврилов Авинир Яковлевич

Смерть
30.01.1990

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