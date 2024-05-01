Спирина Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Сын: Спирин Елизар Григорьевич
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Рождение ребёнка
1692
Дочь: (Спирина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Рождение ребёнка
1695
Дочь: (Спирина) Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: (Спирина) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Спирина) Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович
Смерть
Неизвестно