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Спирина Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1690

Сын: Спирин Елизар Григорьевич

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1692

Дочь: (Спирина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1695

Дочь: (Спирина) Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: (Спирина) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Спирина) Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Спирин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Спирин Гришка Иванович

Смерть
Неизвестно

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