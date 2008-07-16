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Соловьева Полина Сергеевна
Соловьева Полина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.2008
Пол
Женский
Отец
Соловьев Сергей Владимирович
1985 г.р.
Мать
Соловьева Виктория Васильевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.2008
Отец:
Соловьев Сергей Владимирович
Мать:
Соловьева Виктория Васильевна
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