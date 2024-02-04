Боровикова (Литвинова) Зинаида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Литвинова) Зинаида Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Литвинов Иосиф Фёдорович

Мать: Литвинова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траутвейн Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Траутвейн Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траутвейн Иван

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно

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