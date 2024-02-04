Боровикова (Литвинова) Зинаида Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Литвинов Иосиф Фёдорович
Мать: Литвинова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Траутвейн Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Траутвейн Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Траутвейн Иван
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно