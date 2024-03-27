Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения16.09.1894
Дата смерти31.12.1968
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.192
Дочь: Соколова (Ахтямова) Асия Самуиловна
Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы
Рождение
16.09.1894
Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Мать: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы
Рождение ребёнка
10.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы
Смерть
31.12.1968
Похороны
Неизвестно