Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Сямиулла Фейсханович Самуил

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

31.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.192

Дочь: Соколова (Ахтямова) Асия Самуиловна

Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
16.09.1894

Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы Усман

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
12.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
10.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахтямова Хадича Бедретдин Кызы

Смерть
31.12.1968
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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