Куделя Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделя Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

13.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Арест
Около 1933
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1936

Сын: Холявка Валентин Федорович

Отец ребёнка: Холявко Федор Григорьевич

Смерть
13.10.1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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