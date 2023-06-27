Куделя Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти13.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
Около 1933
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.06.1936
Сын: Холявка Валентин Федорович
Отец ребёнка: Холявко Федор Григорьевич
Смерть
13.10.1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край