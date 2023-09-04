Рыжикова Светлана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжикова Светлана Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1946

Отец: Шкиль Константин Иванович

Мать: Стрельникова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1964

Дочь: Демидова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжиков Николай Петрович

г. Лебедянь
Смерть
Неизвестно
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