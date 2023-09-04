Рыжикова Светлана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1946
Рождение ребёнка
24.01.1964
Дочь: Демидова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Рыжиков Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжиков Николай Петрович
г. Лебедянь
Смерть
Неизвестно